ليبيا تدفع برباعي جديد في عربية ألعاب القوى بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 30 يونيو 2019, 11:44 صباحا
ليبيا تدفع برباعي جديد في عربية ألعاب القوى (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي لألعاب القوى، وليد امبارك، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن ليبيا ستشارك في بطولة العرب لألعاب القوى للناشئين التي ستنطلق بتونس بداية من الخميس المقبل.

وتأتي مشاركة ليبيا بأربعة متسابقين، وهم محمد بن سعود في سابقي 100، 200 متر، وأحمد حبارات وعبدالكريم البخاري في سباق الوثب الطويل، وعبدالسلام قشوط في الوثب الثلاثي رفقة المدرب خالد الفقي.

وأضاف امبارك أن البطولة تعد فرصة طيبة لهؤلاء الناشئين الأربعة لكسب المزيد من الخبرة والاحتكاك في أول استحقاق خارجي لهم.

ليبيا تدفع برباعي جديد في عربية ألعاب القوى (أرشيفية : الإنترنت)
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