رئيس نادي الظهرة يكشف الانتهاء من الصيانة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 29 يونيو 2019, 05:30 مساء
الانتهاء من صيانة نادي الظهرة بطرابلس (إنترنت)

أكد رئيس نادي الظهرة بطرابلس، رافع الثابت، أن أعمال الصيانة التي شهدها ملعب نادي الظهرة بطرابلس وهو من أعرق الأندية في ليبيا ستنتهي قريبًا، وسيكون هناك حفل افتتاح رسمي بعد الانتهاء من الصيانة.

وقال رافع ثابت في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، «سيتم خلال أيام الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة والكشافات في الملعب وفي المدرجات، وهي آخر مراحل الصيانة، التي شملت تعشيب الملعب وإقامة مدرجات وحجرات تغيير الملابس وحجرات الإدارة وإقامة محلات استثمار حول النادي وصالة اجتماع».

وأكد الثابت أنه تم خلال الفترة الأخيرة الاهتمام بالفريق الأول وبجميع الألعاب المدرجة في النادي، ومن بينها الشطرنج وألعاب القوة، وسوف تكون هناك عودة لعدد من الألعاب وتم دفع مستحقات عدد من اللاعبين من الفريق الأول على أن يكون هناك حفل افتتاح رسمي لنادي الظهرة العريق وعودته للساحة الرياضية.

يشار إلى نادي الظهرة من أعرق الأندية الليبية في مدينة طرابلس، حيث تم تأسيسه العام 1945 وطاله الإهمال وسط تعدد الإدارات عليه، وكان فريقه الأول من فرق الدرجة الأولى في الدوري الليبي، وقدم عديد الوجوه للمنتخبات الوطنية.

الانتهاء من صيانة نادي الظهرة بطرابلس (إنترنت)
الانتهاء من صيانة نادي الظهرة بطرابلس (إنترنت)
الانتهاء من صيانة نادي الظهرة بطرابلس (إنترنت)
الانتهاء من صيانة نادي الظهرة بطرابلس (إنترنت)
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