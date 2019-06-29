بدء الاستعداد لبطولة العالم في المواي تاي بتركيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 29 يونيو 2019, 05:27 مساء
جانب من منافسات الملاكمة فرع المواي تاي (أرشيفية : الإنترنت)

يعتزم الاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة تنظيم بطولة للناشئين للكيك بوكسينغ والمواي تاي للاختيار منهم لتمثيل المنتخب الليبي للمشاركة في بطولة العالم بتركيا بمدينة أنطاليا.

 وستقام البطولة الإثنين، الموافق الأول من شهر يوليو المقبل، بمسرح مدرسة خليفة الحجاجي بطريق الشط في تمام الساعة 9 صباحًا، وحدد الاتحاد الفئات المختارة من التصفيات في الأعمار والأوزان.

العمر من 14 - 15 عامًا لأوزان (38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-63.5-67-71-75-81-81+).

العمر من 12 - 13 عامًا (32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-63.5-67-71).

العمر من 10 - 11 عاًما (30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56).

وتجرى عملية الميزان اليوم السبت، ووفقًا للشروط التي وضعتها لجنة حكام البطولة.

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