اتحاد البوكسينغ يحتج ويهدد بالانسحاب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 29 يونيو 2019, 05:24 مساء

دعا الاتحاد العام الليبي للبوكسينغ والرياضات المماثلة المكتب التنفيذي للاجتماع الطارئ، الخميس المقبل في تمام الساعة 11 صباحًا، بمقر الاتحاد؛ وذلك لمناقشة التقرير المقدَّم من رئيس الوفد المشارِك في بطولة النخبة بتونس للعبة، وما حدث للمنتخب الليبي في البطولة.

وكان الوفد الليبي احتج على اللجنة المنظمة والاتحاد العربي، ولخص مشاركة المنتخب الليبي ببطولة النخبة بتونس في عدم اهتمام من اللجنة المنظمة للبطولة بالوفد الليبي وعدم استقباله بالمطار وعدم تخصيص غرف إقامة جيدة، أسوة بباقي الاتحادات وعدم منح مصروف جيب، وأخيرًا غياب العدالة في عدد المشاركين مثل بعض الدول المشاركة، التي منحت المشاركة لها في أكثر من لاعب، ومن ثم غياب العدالة في توزيع اللاعبين في المباريات.

كما أصرت لجنة التحكيم على خسارة اللاعب الأمين السويح أمام اللاعب التونسي محمد الديب بالرغم من تفوق الأمين في الجولتين الثانية والثالثة، وعدم توضيح كيفية احتساب النقاط.

وأمام الأزمة دعا المكتب التنفيذي للتشاور وإبلاغ رئيس الاتحاد العربي لـ«الموتاي» بأن الاتحاد الليبي يدرس جديًّا الانسحاب من الاتحاد حتى تكون للاتحاد الليبي مكانته.

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