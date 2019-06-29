التايكوندو يعود مجددًا لدائرة الجدل

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 29 يونيو 2019, 05:18 مساء
جانب من منافسات سابقة في التايكوندو (أرشيفية : الإنترنت)

أثارت قضية سحب الثقة من رئيس اتحاد التايكوندو، علي صابر، من قبل مجلس إدارة الاتحاد ردود فعل مختلفة بين مؤيد ومعارض على الخطوة، لتدخل اللعبة منعرجًا جديدًا بعد سلسلة مخالفات قام بها رئيس الاتحاد، حسب كلام أعضاء الاتحاد.

الأمين العام السابق لاتحاد التايكوندو، محمد بيت المال، اعتبر الخطوة ممتازة وإن تأخرت، وكتب عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «ظهر الحق بعد 6 سنوات من تلاعب هذا الرئيس باللوائح».

في حين دعا خالد المقصبي، رئيس الاتحاد الفرعي للسباحة ببنغازي على صفحته الشخصية «فيسبوك»، لإبعاد علي صابر نهائيًّا من الرياضة؛ بسبب اختراقه اللوائح، وعدم احترام أسس الرياضة والتلاعب بالقوانين.

أما رئيس نادي النصر السابق، إيهاب العريبي، فاعتبر أن مجلس الإدارة ليس له الحق في حجب الثقة، وإنما هذا اختصاص أصيل للجمعية العمومية، وعليها أن تجتمع وتقرر المصير.

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