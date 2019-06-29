قرار وشيك في الرياضة الليبية

أحمد اليزيدي (أرشيفية : الإنترنت)

علمت «بوابة الوسط» أن قرارًا وشيكًا سيصدر بتكليف أحمد اليزيدي مديرًا للشؤون الرياضية بالهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق وهي إدارة جديدة مستحدثة مختصة بالاتحادات والأندية الرياضية وكل ما له علاقة مباشرة بالنشاط الرياضي.

ويعتبر أحمد اليزيدي من الشخصيات الرياضية المعروفة بالرياضة الليبية، وله مسيرة رياضية لعدة عقود، وسبق له أن تولى مناصب عدة منها نائب رئيس نادي المدينة، والأمين العام لاتحاد كرة القدم الليبي عدة مرات، وتولى رئاسة الاتحاد الليبي لكرة اليد ومدير الاتحادات الرياضية في اللجنة الأولمبية الليبية، والنائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الليبية وعُـيِّـن مديرًا لمنتخبات كرة القدم عديد المرات.