اهتمام كبير لهيئة الرياضة بالبنى التحتية

الملاعب الرياضية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس هيئة الشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أن الهيئة مهتمة بالبنى التحتية، وجارٍ العمل على صيانة وتعشيب وتطوير عدد من الملاعب الرياضية، وفي كافة المناطق الليبية.

وأضاف القنطري أن من بين الملاعب الرياضية أندية الطلائع برقدالين والمستقبل بالجميل والعروبة بالعجيلات والجانبي بصرمان وأولمبي الزاوية وأندية الاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة وشهداء عبدالجليل والمجد والوحدة طرابلس وملعب جنزور ونادي التصدي مصراتة وملعب الفالوجا والسلام بالعزيزية والنصر زليتن وملعبان بالمنطقة الجنوبية بسبها وأوباري.

وأكمل القنطري قائلًا: «في برنامجنا أيضًا إنشاء خمس صالات بالمدينة الرياضية بطرابلس وأربع للألعاب الفردية وواحدة للألعاب الجماعية».

الملاعب الرياضية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)