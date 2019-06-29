اهتمام كبير لهيئة الرياضة بالبنى التحتية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 29 يونيو 2019, 05:13 مساء
الملاعب الرياضية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس هيئة الشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أن الهيئة مهتمة بالبنى التحتية، وجارٍ العمل على صيانة وتعشيب وتطوير عدد من الملاعب الرياضية، وفي كافة المناطق الليبية.

وأضاف القنطري أن من بين الملاعب الرياضية أندية الطلائع برقدالين والمستقبل بالجميل والعروبة بالعجيلات والجانبي بصرمان وأولمبي الزاوية وأندية الاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة وشهداء عبدالجليل والمجد والوحدة طرابلس وملعب جنزور ونادي التصدي مصراتة وملعب الفالوجا والسلام بالعزيزية والنصر زليتن وملعبان بالمنطقة الجنوبية بسبها وأوباري.

وأكمل القنطري قائلًا: «في برنامجنا أيضًا إنشاء خمس صالات بالمدينة الرياضية بطرابلس وأربع للألعاب الفردية وواحدة للألعاب الجماعية».

الملاعب الرياضية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
عبقري «آبل» يعتزم تأسيس شركة خاصة
علوم وتكنولوجيا
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
موجة الحر الأوروبية.. 45 درجة في فرنسا وحرائق في إسبانيا ووفيات جديدة
دولى
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
سياسية تركية معارضة تواجه السجن 17 عامًا بسبب تغريدات «مسيئة»
دولى
وفاة شاب جراء «ضربة شمس» في إسبانيا مع ارتفاع درجات الحرارة
دولى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
المجلس الرئاسي يطالب أهالي غريان بالتعاون مع قوات الحكومة والأجهزة الأمنية
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطباء السرطان في مرمى الخطر