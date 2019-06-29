المبارزة الليبية السادس أفريقيًا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 29 يونيو 2019, 04:57 مساء
منتخب ليبيا للمبارزة ينهي مشاركته في بطولة أفريقيا (أرشيفية : الإنترنت)

أنهى منتخب ليبيا للمبارزة مشاركته في بطولة أفريقيا بمالي في الترتيب السادس للفرق، حيث خاض ثلاث مباريات حقق الفوز على مالي، وفقد النتيجة في مباراتين أمام المغرب وتونس.

وفى تصريح خاص لرئيس اتحاد المبارزة عزالدين القاضي قال إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، «المشارَكة كانت إيجابية لظروف الإصابة التي لحقت بلاعب الخبرة خالد أبوهديمة والطاقم الفني دفع في هذه المشاركة بثلاثة لاعبين شباب 20 عامًا، وهم أبوبكر القاضي 17 عامًا وعبدالسلام أبوجطيلة 19 عامًا ومحمد الجبالي 18 عامًا».

يشار إلى أن أفريقية المبارزة شهدت مشاركة منتخبات ليبيا والمغرب وتونس ومصر والجزائر والمغرب ومالي ومدغشقر ونيجيريا والسنغال وغانا وجنوب أفريقيا.

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