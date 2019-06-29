100 رياضي في تصفية منتخبات البوكسينغ الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 29 يونيو 2019, 04:55 مساء
تصفية منتخبات البوكسينغ الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام اتحاد البوكسينغ الليبي، حسين الفروج، أن قرابة 100 رياضي على صعيد الناشئين والكبار سيشاركون في تصفية اختيار منتخبات ليبيا التي ستقام يومي الأحد والإثنين بمدرسة سوق الجمعة بطرابلس.

وأضاف الفروج في تصريحاته الخاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن غدًا الأحد سيشهد اختيار منتخب الناشئين المشارِك في بطولة العالم للبوكسينغ (المواي تاي) للناشئين بأنطاليا التركية، أواخر سبتمبر المقبل، والإثنين اختيار منتخب الكبار المشارِك في بطولة البوسنة الدولية في منتصف أكتوبر المقبل.

يذكر أن البوكسينغ الليبي سبق له اعتلاء منصات التتويج في عديد المحافل عربيًّا وأفريقيًّا ودوليًّا أبرزها ذهبية محمد الطبال في عالمية تايلاند 2015 وذهبية محمد شلاوح عالمية 2017 وبرونزية محمد الفروج عالمية 2017 وبرونزية أنس الأدهم 2018.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
عبقري «آبل» يعتزم تأسيس شركة خاصة
علوم وتكنولوجيا
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
موجة الحر الأوروبية.. 45 درجة في فرنسا وحرائق في إسبانيا ووفيات جديدة
دولى
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
سياسية تركية معارضة تواجه السجن 17 عامًا بسبب تغريدات «مسيئة»
دولى
وفاة شاب جراء «ضربة شمس» في إسبانيا مع ارتفاع درجات الحرارة
دولى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
المجلس الرئاسي يطالب أهالي غريان بالتعاون مع قوات الحكومة والأجهزة الأمنية
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطباء السرطان في مرمى الخطر