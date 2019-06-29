100 رياضي في تصفية منتخبات البوكسينغ الليبي

تصفية منتخبات البوكسينغ الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام اتحاد البوكسينغ الليبي، حسين الفروج، أن قرابة 100 رياضي على صعيد الناشئين والكبار سيشاركون في تصفية اختيار منتخبات ليبيا التي ستقام يومي الأحد والإثنين بمدرسة سوق الجمعة بطرابلس.

وأضاف الفروج في تصريحاته الخاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن غدًا الأحد سيشهد اختيار منتخب الناشئين المشارِك في بطولة العالم للبوكسينغ (المواي تاي) للناشئين بأنطاليا التركية، أواخر سبتمبر المقبل، والإثنين اختيار منتخب الكبار المشارِك في بطولة البوسنة الدولية في منتصف أكتوبر المقبل.

يذكر أن البوكسينغ الليبي سبق له اعتلاء منصات التتويج في عديد المحافل عربيًّا وأفريقيًّا ودوليًّا أبرزها ذهبية محمد الطبال في عالمية تايلاند 2015 وذهبية محمد شلاوح عالمية 2017 وبرونزية محمد الفروج عالمية 2017 وبرونزية أنس الأدهم 2018.