الحياة تعود لجولف بنغازي بعد غياب 5 أعوام

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 29 يونيو 2019, 12:36 مساء
الحياة تعود لجولف بنغازي (إنترنت)

أكد مدير الإعلام باتحاد فرع بنغازي للجولف سالم العبار في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت على عودة الحياة لرياضة الجولف ببنغازي بعد غياب تواصل لخمسة أعوام.

يأتي هذا بمناسبة افتتاح ملعب جليانة بعد إعادة صيانته حيث نظم الاتحاد الفرعي مباراة تنشيطية بمشاركة ثمانية لاعبين أحرز أول الترتيب اللاعب محمد عبدالحليم برصيد 68 ضربة 4 تحت المعدل وتساوى في الترتيب الثاني اللاعبان محمد عبدالرحمن وعبدالحليم المبروك وفق المعدل برصيد 72 ضربة لكل منهما.

وأضاف العبار أن الاتحاد الفرعي ببنغازي في برنامجه تنظيم عدد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

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