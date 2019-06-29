الورفلي راهن على قدراته فأجبر الرجاء على الصمت

اللاعب الدولي الليبي سند الورفلي (إنترنت)

بعد الغموض الذي يحيط بمستقبل المدافع الدولي الليبي، مع فريقه المعار إليه حاليا، «الرجاء» البيضاوي» المغربي، ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن إدارة «الرجاء البيضاوي» المغربي، قررت تجميد المفاوضات مع نجم منتخبنا الوطني، سند الورفلي، بسبب مطالبه المالية المرتفعة.

وأشارت التقارير، إلى أن المفاوضات بين «الرجاء» والورفلي، وصلت إلى باب مسدود، إذ كان يرغب الفريق الأخضر ضمه بصفة رسمية ونهائية خلال الصيف الجاري.

تأتي هذه التطورات بعد أن قدم الورفلي موسما مميزا مع فريق «الرجاء»، وكان عنصرا أساسيا في الفريق الأخضر سواء على المستوى المحلي أو القاري من خلال بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وساهم مع فريقه في احتلال «الرجاء» المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي ليتأهل للعب في بطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة «الوداد» الذي توج بلقب الدوري.

ونجح الورفلي في المساهمة مع فريقه في الفوز ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2018، وكذلك الفوز بكأس السوبر الأفريقي على حساب «الترجي» التونسي. ونتيجة للتميز الذي أدى به الورفلي في المسابقات المغربية، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم «اتحاد الكرة» أسماء المحترفين الأجانب المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب محترف في الدوري المغربي للمحترفين للموسم 2018 / 2019.

وقال الاتحاد المغربي إنه سيتم منح جائز أفضل لاعب أجنبي في الدوري المغربي خلال حفل النجوم الذي ينظمه خلال الفترة المقبلة.

وتقدم المدافع سند الورفلي، قائمة ضمت، إلى جانبه، ثلاثة لاعبين آخرين، هم: التوجولي لابا كودجو مهاجم «نهضة البركان»، والإيفواري الشيخ إبراهيما كومارا، مدافع فريق «الوداد البيضاوي»، والتنزاني سايمون مسوفا، مهاجم نادي «الدفاع الجديدي».

وطالب المدير الفني الفرنسي لـ«الرجاء»، باتريس كارتيرون، بتجديد إعارة اللاعب الدولي، أو التفاوض من أجل شرائه من الأهلي طرابلس بشكل نهائي.