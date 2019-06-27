الشواشي يكشف سعي الرياضيين الليبيين خلف المشاركات الخارجية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 27 يونيو 2019, 07:55 مساء
عادل أبوالشواشي

وجه عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية السابق، عادل أبوالشواشي، انتقاده لسعي بعض الاتحادات الرياضية للمشاركة في المنافسات الخارجية، في الوقت الذي توقفت فيه الأنشطة المحلية، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وقال الشواشي لـ«بوابة الوسط»: «المشاركات الرياضية في الخارج مثل متى تشارك في معرض غداء عالمي وأنت غير منتج فاعل للغداء».

ودعا الشواشي الاتحادات الرياضية للاهتمام بالنشاط الداخلي أكثر، وترسيخ ثقافة الاعتذار عن المشاركات الخارجية، حالة عدم جاهزية رياضيينا، حتى لا يكون الهدف من المشاركة، «السفر من أجل السفر والسياحة».
 

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