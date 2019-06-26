إدارة النصر تكشف طموحاتها الجديدة مع العيساوي

فوزي العيساوي (صفحة نادي النصر)

اتفقت اللجنة التسييرية بنادي النصر برئاسة عزالدين الوكواك، مع المدير الفني لفريق الكرة الأول فوزي العيساوي، ومساعده المدرب محمد الككلي، على عودة اللاعبين إلى التدريبات منتصف الأسبوع المقبل استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وناقشت اللجنة مع الجهاز الفني، قائمة الفريق وتدعيمه بلاعبين جدد وتجديد العقود، من أجل ضمان مضي الفريق في مسيرته كحامل للقب الدوري للموسم الماضي.

يشار إلى أن النصر يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة الأولى للدور الأول من الدوري الممتاز للموسم الحالي برصيد 23 نقطة خلف الأهلي بنغازي المتصدر برصيد 25 نقطة.

يشار إلى أن بطولة الدوري الممتاز توقفت بقرار من اتحاد كرة القدم الليبي، جراء الأحداث الأمنية المتردية في طرابلس، ولم يتضح حتى الأن الموقف النهائي من الدوري.

