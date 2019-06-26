الذهب لتونس والنعيمي يكتفي ببرونزية شطرنجية المنستير

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 26 يونيو 2019, 08:52 مساء
لاعب الشطرنج هاشم النعيمي (صفحة الظهرة)

حقق لاعب نادي الظهرة هاشم النعيمي، المركز الثاني «مكرر» والميدالية البرونزية، إلا أنه جاء في المركز السابع بالترتيب العام تحت تقييم 2000، في منافسات بطولة قصيبة المديوني الدولي للشطرنج التي تحتضنها مدينة المنستير التونسية.

وأسدل الستار، اليوم، بتونس على البطولة، بتتويج التونسي محمد أبودريقه بكأسها بعد أن رفع رصيده إلى 7.5 نقطة.

وجاء فوز النعيمي بالقلادة البرونزية بعدما تحصل على 7 نقاط من 9 جولات خاضها ضمن منافسات البطولة التي شهدت مشاركة 122 لاعبا.
وضمت بعثة نادي الظهرة للشطرنج: عمرو دربوك وخالد بن ناصر، ومسعود قشوط ومصطفى شلغوم، وعبد الستار الفيتوري، وحاتم أبو منجل، وعمر سرته وخليل التائب، وهاشم النعمي، وفيصل الواعر.

وتساوى في المركز الثاني ثمانية لاعبين برصيد 7 نقاط،، وبكسر التعادل توج التونسيان زبير العمدوني بالميدالية الفضية، وياسين البرباري بالميدالية البرونزية، وحل الليبي هاشم النعمي في الترتيب السابع..

وحل الليبيون عبدالله الفيتوري فى الترتيب 12 بست نقاط، وخالد فرنكه في الترتيب 35 بأربع نقاط ونصف، وجمال دربوك في الترتيب 46 بأربع نقاط ونصف ورامي عمار في النرنيب 54 برصيد أربع نقاط، وفيصل الواعر فى الترتيب 58 بأربع نقاط، ومسعود قشوط 63 برصيد أربع نقاط

يشار إلى أن بطولة دون 16 عاما توج بها الليبي عمر سرتيه برصيد ثماني نقاط من تسع جولات، ونال الميدالية الفضية التونسي محمد زواري ب 7.5 نقطة، ثم الليبي الطيب قشاش بالميدالية البرونزية برصيد سبع نقاط.
 

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