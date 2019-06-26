الاتحاد الليبي للكرة المصغرة يحصل على جائزة «الأفضل» أفريقيا

المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة ومعه كأس أفريقيا (صفحة اتحاد اللعبة)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة، في اجتماعه الذي عُـقد خلال الساعات الماضية بتونس، على هامش إقامة بطولة الأندية الأفريقية البطلة، اختيار اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة كأحسن وأفضل اتحاد عامل بالقارة السمراء.

جاء سبب اختيار الاتحاد الليبي للكرة المصغرة، الأفضل بالقارة السمراء، لتحديه كل الصعاب وما تمر البلاد من ظروف، وتكملة النشاط الرياضي والمسابقات بكل تميز.

وكان الفريق الأول للكرة المصغرة بنادي التحدي مصراتة، توِّج يوم الأحد الماضي بالنسخة الأولى من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، بعد تغلبه على بطل تونس، فريق ترنجة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية.

وتأهل بطل ليبيا، إلى المباراة النهائية للبطولة، بعد فوزه على فريق مشعل بجاية الجزائري بركلات الترجيح «3 / 1»، بعد انتهاء المباراة في وقتها الرسمي بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق.

وكانت القرعة وضعت فريق التحدي مصراتة بطل ليبيا في المجموعة الأولى مع: «مستقبل هبيرة» التونسي، مستضيف البطولة، و«اتحاد الرياضي الحمامات» بتونس، وفريق «سي دي إل ك» من جيبوتي.



أعضاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة (صفحة الاتحاد الليبي)