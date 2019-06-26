سرتية يتوج بكأس وذهبية شطرنج المنستير

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 26 يونيو 2019, 03:08 مساء
لاعب الشطرنج الليبي عمر سرتيه (إنترنت)

توج الليبي عمر سرتية، اليوم الأربعاء، بكأس وذهبية بطولة الشطرنج بالمنستير 16 عامًا في تونس، بعد الفوز على سامي الدهماني ليرتفع رصيده إلى ثماني نقاط من 9 جولات، بينما حصد الطيب قشاش الميدالية البرونزية بعد فوزه على التونسي محمد عزيز.

وجاء الترتيب النهائي للبطولة ليتصدر بطل ليبيا عمر سرتية القمة ويتوج بكأس البطولة والميدالية الذهبية برصيد ثماني نقاط، وتوج بالميدالية الفضية التونسي محمد زواري برصيد 7.5 نقطة، وتوج بالبرونزية الليبي الطيب قشاش برصيد 7 نقاط.

يشار إلى أن البطولة من 9 جولات، وشارك فيها 68 لاعب شطرنج من ليبيا وتونس والجزائر.

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