القنطري يناقش دعم إنشاء الأندية البحرية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 26 يونيو 2019, 03:04 مساء
الدكتور بشير القنطري (فيسبوك)

التقى ظهر اليوم الأربعاء رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري مع مدير مكتب الشباب والرياضة بزليطن مصطفي الجويلي وبحضور رئيس نادي الشاطئ للرياضات البحرية عبدالرحمن الزدام ومندوب نادي زليطن البحري حسين الكوشي وعضو نادي الشاطئ البحري زليطن ابراهيم الربيعي.

وتناول اللقاء أوضاع الأندية البحرية نظراً لدخول موسم التدريب الذي ينطلق خلال الفترة المقبلة والتي تحتاج إلى دعم في بعض الاحتياجات.

ومن جانبه أكد الدكتور بشير القنطري إلى أهمية الاهتمام بتدريب الشبان على الرياضات البحرية وتكثيف العمل في هذا الجانب عبر إنشاء ودعم الأندية الخاصة بالرياضات البحرية في مختلف المناطق، إضافة إلى تكثيف المشاركات في مختلف المسابقات لاكتساب الخبرة وبأنه سيكون الداعم والمساند لكل الاتحادات والأندية الرياضية.

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