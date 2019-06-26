رئيس نادي الجهاد ينتقد ويروي المعاناة في تونس

فريق كرة القدم المصغرة بنادي الجهاد (أرشيفية : الإنترنت)

انتقد رئيس نادي الجهاد بمصراتة، سامي زرموح، الأمور التنظيمية لبطولة الأندية الأفريقية لكرة القدم المصغرة التي جرت أخيرًا بتونس ووصفها بالفاشلة.

وقال زرموح في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء «الأمور التنظيمية للبطولة كانت سيئة جدًا، فالفرق أجبرت على خوض مباراتين في اليوم الواحد في أجواء شديدة الحرارة تفوق الـ40 درجة».

وأضاف أن «المواصلات كانت سيئة، بعد مباراتنا الأولى انتظرنا بالملعب لقرابة 5 ساعات للعودة إلى مقر الإقامة».

وأكمل «الإقامة والإعاشة كانتا سيئتين جدًا مما اضطرنا إلى مغادرة الفندق في اليوم الثاني والسكن على حسابنا الخاص».

ووجه زرموح انتقاده إلى رئيس الاتحاد الليبي للقدم المصغرة حسين الطويلب وأعضاء اتحاده ورئيس لجنته التحكيمية لعدم دعمهم وتحفيزهم ووقوفهم مع نادي الجهاد في المشاركة، ويكفى أنهم تغيبوا عن الحضور في المباراة الافتتاحية.