مواجهة ليبية - تونسية في شطرنجية المنستير للكبار

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 26 يونيو 2019, 02:55 مساء
منافسات في الشطرنج بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

يسدل الستار، اليوم الأربعاء، على بطولة المنستير الشطرنجية للكبار، والتي يتصدرها التونسي محمد أبودريجة بـ7 نقاط، ويلاحقه مواطنه زبير العمدوني 6.5 نقطة.

وقفز الليبي هاشم النعمي إلى الترتيب التاسع بـ6 نقاط بعد فوزه أمس الثلاثاء على التونسي أمير، كما ارتفع رصيد الليبي عبدالله الفيتوري إلى 6 نقاط بعد فوزه على يحيى من تونس، وفي بقية تراتيب الليبيين بعد جولة الثلاثاء جاء جمال دربوك في الترتيب 41 برصيد 4.5 نقطة، ويليه حاتم أبومنجل 42 برصيد 4 نقاط، ورامي عمار في الترتيب 45 برصيد 4 نقاط، وخالد فرنكة 47 برصيد 4 نقاط.

وتقام اليوم الأربعاء أهم مباريات الجولة التاسعة المتصدر محمد أبودريجة من تونس بـ7 نقاط يواجه مواطنه أيمن سوسان 6.5 نقطة، وزبير العمدوني يلتقي أيمن بن إبراهيم، وكلاهما بـ6.5 نقطة، وأيضًا مواجهة أخرى تونسية بين صهيب التائب ومحمد الملاح، وكلاهما بـ6.5 نقطة، وهاشم النعمي من ليبيا يلتقي التونسي محمد نوالي من تونس، وكلاهما بـ6 نقاط، والليبي عبدالله الفيتوري يواجه التونسي هيثم بن فرج، وكلاهما بـ6 نقاط.

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