سرتيه يتصدر شطرنجية المنستير في تونس

الليبي عمر سرتيه يحقق نتائج جيدة (إنترنت)

تصدر الليبي عمر سرتيه بطولة المنستير التونسية لتحت 16 عامًا للشطرنج برصيد سبع نقاط بعد فوزه أمس الثلاثاء في الجولة الثامنة على التونسي أيوب عباس كما قفز الطيب قشاش إلى الترتيب الرابع بست نقاط بعد فوزه على التونسي يحيى.

وتقام اليوم الأربعاء أهم مباريات الجولة التاسعة والأخيرة بين عمر سرتية المتصدر برصيد 7 نقاط أمام ملاحقه المباشر التونسي سامي الدهماني 6.5 نقطة والطيب قشاش يلتقي التونسي محمد عزيز وكليهما بـ6 نقاط في رصيده والأنظار تتجه أيضًا إلى المواجهة التونسية بين محمد زواري 6.5 نقطة مع مواطنه ريان عجيلي 6 نقاط.