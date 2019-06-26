تراتيب متأخرة لليبيا فى فردي المبارزة الأفريقية

جانب من منافسات سابقة في المبارزة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

اختتمت أمس الثلاثاء بعاصمة مالي باماكو بطولة فردي المبارزة الأفريقية بتتويج المغربي حسام الكردي بكأس البطولة والميدالية الذهبية ونال المصري أحمد الصغير الميدالية الفضية وحصل لاعبا مصر أحمد السيد ومحمد محسن على الميدالية البرونزية وجاء خامسًا محمد السيد مصر وسادسًا جانيوت من مورشيوس وسابعًا عمر ناجي من المغرب.

وجاء ثامنًا بوراما من السنغال وتاسعًا ألكسندر من السنغال وعاشرًا هشام من الجزائر وجاءت تراتيب لاعبي ليبيا رياض القاضي 16 وخالد أبوهديمه 17 وعبدالسلام أبوجطيله 19 وخرج الجبالي من الأدوار الأولي.

يذكر أن بطولة الفردي استهدفت 42 مشاركًا من دول ليبيا ومصر ومالي والجزائر وتونس والمغرب ومدغشقر ونيجيريا وغانا وجنوب أفريقيا والسنغال.