اختيار الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة الأفضل في أفريقيا

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة، وعن طريق مكتبه التنفيذي وفي اجتماعه بتونس على هامش بطولة الأندية الأفريقية لكرة القدم المصغرة اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة كأفضل اتحاد أفريقي عامل بالقارة السمراء، رغم ظروف ليبيا الراهنة.

من أبرز ملامح النشاط بالاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة هو نجاحه في تسيير الدوري الليبي بمشاركة أغلب مناطق ليبيا للعام الثاني على التوالي، وكذلك مسابقات الكأس ونجاحه الباهر في تنظيم أول بطولة قارية وهي بطولة أفريقيا، والتي أقيمت الصيف الماضي بطرابلس.

كما نجح المنتخب الليبي من خلالها للترشح إلى منافسات كأس العالم للعبة، وأخيرًا تتويج فريق التحدي بطمينة كأول بطل للقارة السمراء من خلال أول بطولة معتمدة قارية.