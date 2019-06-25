عمومية الاتحاد تختار العزابي رئيسا للجنة التسييرية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 08:02 مساء
صلاح العزابي

اختارت الجمعية العمومية بنادي الاتحاد في اجتماعها غير العادي، اليوم، صلاح العزابي، رئيسا للجنة التسييرية بالنادي، طوال الفترة حتى تسمح الظروف بانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي من قبل الجمعية العمومية.

وحسب صفحة الاتحاد على «فيسبوك»، فإن الجمعية العمومية عقدت اجتماعا غير عادي لأعضائها، اليوم، لتسمية رئيس جديد للجنة التسييرية المؤقتة، وتم خلالها اختيار العزابي، الذي كان عضوا في اللجنة التسييرية السابقة، خلفا لموسى الشيباني.

يشار إلى أن عمومية الاتحاد عقدت اجتماعا، الخميس الماضي، بمراقبة وإشراف مجلس الرياضة في طرابلس، تسلمت فيه الإدارة من اللجنة التسيرية التي استنفدت مراحل التمديد لولايتها.
 

من اجتماع الجمعية العمومية بنادي الاتحاد (صفحة الاتحاد)
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