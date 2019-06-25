الهوش والمعروق يمثلان ليبيا في طائرة الشاطئية بالمغرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 03:08 مساء
منافسات من الطائرة الشاطئية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، طارق صولة، مشاركة ليبيا في مسابقة الطائرهةالشاطئية بالألعاب الأفريقية بالمغرب في أغسطس المقبل باللاعبين المتحصلين على بطولة ليبيا في الموسم الماضي فؤاد المعروق وسلطان الهوش والمدرب عادل تنتون.

وأضاف صولة أن اللاعبين سيدخلان قريبًا في معسكر داخلي بإحدي القرى السياحية المطلة على البحر، ولو سمحت الإمكانات سيقام معسكر خارجي قبل انطلاق البطولة.

وأشار إلى أن ليبيا ستشارك في الحدث الأفريقي بالعديد من الألعاب من بينها الدراجات والملاكمة والأثقال والتايكواندو والسباحة وألعاب القوى والمضرب والطائرة الشاطئية وتنس الطاولة.

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