21 مدربًا ليبيًّا محليًّا فى دورة المدربين بتونس

سوسة التونسية تستقبل الدورة المتقدمة للمدربين (إنترنت)

تتواصل بفندق «مرادي» بسوسة التونسية الدورة المتقدمة للمدربين بحضور قرابة 100 مدرب من دول ليبيا وتونس والجزائر والسودان والمغرب وموريتانيا.

يحاضر في الدورة خبراء من إيطاليا، من بينهم ساندرو باشيشي وماسيمو وروسو، ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية، ومن المحاضرات البارزة منهجية التكوين لنادي أندرلخت البلجيكي وطريقة اللعب الحديثة.

يشار إلى أنه من ضمن المتواجدين بالدورة 21 مدربًا من ليبيا وهم: محمود الزياني وسالم ميلاد وناصر الخضيري وأبوبكر الحرك ومحمد علي البرعصي وعادل التاجوري والمهدي بوشاح وعياد القاضي وأنس الغول ومحمود بوراوي وربيع المسلاتي وسعيد الكايخ وعماد النابلي ومحمد الشارف ووازن الورفلي وعبدالمنعم الصويعي وفوزي بقص ويوسف السليني وساسي الصويعي وعلاء اللافي والمعتصم بالله محمد.

سوسة التونسية تستقبل الدورة المتقدمة للمدربين (إنترنت)

سوسة التونسية تستقبل الدورة المتقدمة للمدربين (إنترنت)