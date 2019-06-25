بالصور: حضور مميز لمدرب حراس المرمى ناجي العمامي

مدرب حراس المرمى الشاب ناجي العمامي (إنترنت)

شارك مدرب حراس المرمى الشاب ناجي العمامي في الدورة التدريبية لمدربي حراس المرمى التي اختتمت خلال اليومين الماضيين بمدينة سوسة التونسية، تحت إشراف المحاضر الدولي إلكسندر فينسل المعتمد لدى الاتحاد الدولي الفيفا والاتحاد الأوربي بمشاركة عدد من مدربي حراس المرمى من عدة دول وأقطار مختلفة.

ونجح في اجتياز الدورة بنجاح المدرب الشاب والطموح ناجي العمامي من مدربي حراس المرمى الشباب الذين تميزوا وبرزوا خلال الآونة الأخيرة وهو يحمل دبلوم عالي في مجال إدارة الأعمال ومهندس في مجال الإدارة، حيث جمع بين التفوق والنجاح في مجال تخصصه الدراسي وتفوقه في المجال التدريبي، غير أن عشقه للكرة جعله يغير من وجهته ويتفرغ إلى مجال التدريب الذي عشقه مبكرًا وتعلق به وبدأ يخطو خطوات واثقة في ميدانه ليعتمد على نفسه في تأهيل قدراته وتطوير أدواته.

بدأت علاقته بكرة القدم في مركز حراسة المرمى العام 2004 مع فريق الهلال والتحدي في قطاع الناشئين ثم مع نادي خالد بن الوليد ضمن صفوف الفريق الأول حتى العام 2009 ثم اتجه مبكرًا إلى مجال تدريب حراس المرمى، وأشرف على تدريب حراس المرمى بدعم وتشجيع من المدرب المخضرم عبدالعزيز امديقش.

حيث عمل كمدرب لحراس المرمى منذ العام 2012 مع فريق النصر وأكاديمية النصر مع الطاقم التدريبي المصري بقيادة إبراهيم رياض، كما عمل كمدرب حراس مرمى بنادي التحدي ونجح في تقديم واكتشاف العديد من حراس المرمى من النشء الصغير، ثم تواصلت مسيرته التدريبية ووسع من سقف طموحاته بالمشاركة في دورات تدريبية تأهيلية محلية وخارجية، حيث شارك في دورات تدريبية محلية وأخرى متقدمة بمصر ودورات أخرى معتمدة من الاتحاد الأفريقي.

كما شارك في دبلوم عمالقة حراس المرمى من النقابة الرياضية بمصر وأكاديمية الاتحاد الإماراتي وأكاديمية «اتريل» أي العصرية بإشراف خبرات عربية ودولية، كما ساهم كمدرب حراس مرمى في إحراز فرق النصر العديد من البطولات والألقاب المحلية على مستوى فئات البراعم والأواسط إلي جانب دوره الفاعل كمدرب مساعد لمدرب حراس المرمى العام الذي توج بإحراز فريق النصر الأول ببطولة الدوري الليبي لكرة القدم للموسم الماضي.

مدرب حراس المرمى الشاب ناجي العمامي (إنترنت)

مدرب حراس المرمى الشاب ناجي العمامي (إنترنت)

مدرب حراس المرمى الشاب ناجي العمامي (إنترنت)

مدرب حراس المرمى الشاب ناجي العمامي (إنترنت)

مدرب حراس المرمى الشاب ناجي العمامي (إنترنت)