تعرف على مجموعات ليبيا في أفريقية المبارزة

منافسات في سلاح المبارزة بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق اليوم الثلاثاء بالعاصمة المالية باماكو بطولة أفريقيا للمبارزة للكبار بمشاركة 42 لاعبًا يمثلون دول ليبيا ومصر والمغرب وتونس والجزائر ومالي ونيجيريا وغانا والسنغال وجنوب أفريقيا.

وفى الاجتماع الفني وزع اللاعبون على ست مجموعات، وليبيا تشارك في المحفل الأفريقي بأربعة لاعبين وزعوا على أربع مجموعات، عبدالسلام أبوجطيلة جاء في المجموعة الأولى مع ياسين من توغو، وحسين الكوردو من المغرب وعزيز من تونس وسايدو من نيجيريا.

ومحمد الجبالي جاء في المجموعة الرابعة مع ادريسو من غانا ورفائيل من جنوب أفريقيا، وعمر ناجي من المغرب والإسكندر من السنغال وهشام من الجزائر.

وخالد أبوهديمة في المجموعة الخامسة مع موسى من نيجيريا وماركو من مدغشقر وهارونا من مالي ومصطفى شوريم من غانا.

ورياض القاضي في المجموعة السادسة مع جولين من مالي ومحمد السيد من مصر وبوراما من السنغال وفونتو من جنوب أفريقيا، على أن تقام منافسات المرحلة الأولى من كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري.