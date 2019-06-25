سرتيه يواجه التونسي عباس في شطرنجية المنستير

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 10:46 صباحا
لاعب الشطرنج الليبي عمر سرتيه (إنترنت)

ينافس لاعب الشطرنج الليبي عمر سرتيه على صدارة بطولة شطرنج المنستير في تونس 16 عامًا والتتويج بإحدى قلائد البطولة.

سرتيه بست نقاط من سبع جولات واليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة سيواجه التونسي أيوب بن عباس برصيد 5.5 نقطة وعينه على مباراة المتصدرين التونسيين سامي الدهماني ومحمد زواري، وكلاهما بست نقاط في رصيدهما، كما سيواجه الليبي الطيب قشاش سادس الترتيب بـ5 نقاط التونسي يحيي 4.5 نقطة.

يشار إلى أن البطولة من تسع جولات والأكثر نقاطًا سيتوج بكأس البطولة، وفي حالة تساوي لاعبين أو أكثر في النقاط يتم الحسم عن طريق كسر التعادل.

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