برغش يتفق على دعم السلة الليبية مع المرشح الدولي

رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش، يلتقي الرئيس السابق للاتحاد المالي والمرشح لرئاسة الاتحاد الدولي للعبة هامان نيانق، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي.

وحسب صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة، تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر في كل ما يصب في مصلحة تطوير اللعبة بليبيا والاستفادة من التجارب الناجحة لدولة مالي .

واتفق ممثل ليبيا والمرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة السلة، على أهمية دعم ليبيا من خلال الاتحاد الدولي وبرامجه التطويرية والتأهيلية للمدربين والحكام والفنيين في مختلف التخصصات.

