الأولمبية الليبية تتغزل في التحدي مصراتة بعد إنجازه الأفريقي الفريد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 يونيو 2019, 05:44 مساء
مسؤولو التحدي يحتفلون بكأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة (صفحة التحدي)

أصدرت اللجنة الأولمبية الليبية، أحد أعمق البيانات المليئة بعبارات التهاني وتثمين الإنجاز، اليوم، موجهًا إلى إدارة ولاعبي وجماهير نادي التحدي مصراتة، بعد تحقيقه لإنجاز فريد بفوزه بلقب النسحة الأولى من بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة، الني اِختُـتمت أمس بتونس.

وجاء في بيان اللجنة الأولمبية الذي نشرته على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «أعمق عبارات التهنئة لإدارة ورياضيي وجماهير نادي التحدي بمصراتة على هذا الإنجاز والتفوق الأفريقي الباهر، كما لا يفوت اللجنة الأولمبية الليبية بأن تهنئ رئيس وأعضاء اللجنة التأسيسية لكرة القدم المصغرة بهذا التتويج المستحق» .

وتمكن فريق التحدي من الفوز على فريق «ترنجة» بطل تونس، في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
 

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