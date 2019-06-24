الاتحاد العربي يكتفي بالأهلي بنغازي ويعلن مواعيد البطولة الجديدة

من مباراة الأهلي بنغازي ونصر حسين داي في ذهاب الكونفدرالية (بوابة الوسط)

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية مواعيد وقرعة البطولة العربية الجديدة، في نسختها الثانية، والتي ستحمل اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على أن تسحب قرعة دور الـ32 في يوليو المقبل، وتجرى منافساته في الفترة من 20 أغسطس إلى 6 أكتوبر المقبل.

أما قرعة دور الـ16 ستسحب في الثامن من أكتوبر، وتنطلق منافساته في 18 أكتوبر وتنتهي في الثلاثين من نوفمبر، وبالنسبة لقرعة الأدوار من الثمانية إلى النهائي اقترحت اللجنة سحبها في الأول من ديسمبر المقبل، على أن تلعب منافسات دور الثمانية ابتداءً من 13 ديسمبر وإلى نهاية يناير، ودور الربع نهائي من 5 فبراير إلى نهاية مارس، والنهائي خلال أيام 16 ـ 17 ـ 18 أبريل 2020.

يشار إلى أن الأهلي بنغازي سيشارك في النسخة كممثل وحيد لليبيا بعد أن رفض الاتحاد العربي إضافة فريق آخر أسوة بالفرق العربية الأخرى المشاركة التي لديها فريقان أو أكثر.