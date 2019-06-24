منتخب رافعات القوة يستعد لعالمية كازاخستان

منتخب رافعات القوة يستعد لعالمية كازاخستان (إنترنت)

أكد مدرب ليبيا لرافعات القوة لذوي الاحتياجات الخاصة عبدالرحيم الزوي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أن منتخب ليبيا لرافعات القوة دخل منذ أسبوعين في معسكر ببنغازي يتواصل حتى الرابع من يوليو المقبل استعدادًا لبطولة العالم التي تقام بكازاخستان في الفترة من السابع وحتى الحادي والعشرين من أكتوبر المقبل.

وأضاف الزوي أن المشارَكة في الحدث العالمي ستكون بأربعة رياضيين هم سهيل الترهوني وزن 59 كلغ المتوج بذهبية أفريقيا الجزائر 2018 وإبراهيم أبوسميحة وزن 65 كلغ، ومصعب غرس الله وزن 72 كلغ، وعبدالرازق البعباع وزن 88 كلغ، برونزية أفريقيا الجزائر 2018.

منتخب رافعات القوة يستعد لعالمية كازاخستان (إنترنت)