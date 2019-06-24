40 لاعبًا في «أفريقية المبارزة» بمالي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 24 يونيو 2019, 03:00 مساء
جانب من منافسات سابقة في المبارزة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة عزالدين القاضي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا للمبارزة سيعقد اليوم الإثنين بالعاصمة المالية، باماكو، حيث تقام منافسات الفردي للمنتخب الليبي غدًا الثلاثاء والفرق الجمعة المقبلة.

يشار إلى أن البطولة تشهد مشاركة 40 لاعبًا يمثلون دول ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب ومالي وجنوب أفريقيا وغانا والسنغال ومدغشقر.

ويمثل ليبيا في البطولة اللاعبون خالد أبوهديمة وعبدالسلام أبوجطيلة ومحمد الجبالي وأبوبكر القاضي، والمدرب سراج الدين التاجوري والحكم الدولي إيهاب أبوشكيوة. ‎

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