الزروق يجتمع بلجنة وضع المعايير للمشاركة الأفريقية

الزروق يجتمع بلجنة وضع المعايير (إنترنت)

عقد رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، اجتماعًا موسعًا ظهر أمس الأحد، مع رئيس وأعضاء لجنة وضع المعايير للمشارَكة الليبية في دورة الألعاب الأفريقية التي ستقام بالمغرب في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل.

وقد دعا الزروق، حسب صفحة اللجنة الأولمبية، إلى ضرورة الإسراع في اتمام اللجنة مع التأكيد على الكيف وليس الكم في هذه المشاركة، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سيحترم قرارات لجنة وضع المعايير دون التدخل في اختصاصها.

كما عقد الزروق اجتماعًا مع كل من مدير إدارة الاسثتمار وأمين الصندوق ومدير مكتب المشروعات والمستشار القانوني باللجنة الأولمبية تم خلاله متابعة المهام المكلفين بها، والتطرق للقضية المرفوعة من اللجنة الأولمبية ضد شركة «المدار»، وآخر مستجداتها، وتناول الاجتماع عددًا من المواضيع التي تختص بالمكونات التابعة للجنة الأولمبية كميدان الفروسية بأبي ستة والأكاديمية الأولمبية ومركز الطب الرياضي.

جمال الزروق (إنترنت)