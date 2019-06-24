نتائج متواضعة لـ«حديدية ليبيا» في دولية جربة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 24 يونيو 2019, 02:56 مساء
جانب من منافسات الكرة الحديدية (بوابة الوسط)

جاءت نتائج منتخب ليبيا للكرة الحديدية في دولية جربة فئة القصير متواضعة، وغادر منافسات البطولة مبكرًا ومن دور الثمانية، وفي تصريح إلى «بوابة الوسط» قال أمين عام الاتحاد، محمود الطويل، «البطولة شهدت مشاركة أكثر من 70 لاعبًا من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا، وكانت فرصة للاعبينا للاحتكاك وكسب مزيد الخبرة».

وأضاف الطويل: «لقد تم الاتفاق مع المدرب التونسي عبدالرؤوف العقيلي لتولي الإشراف على تدريب منتخباتنا الوطنية التى ينتظرها أكثر من استحقاق خارجي، بينها منتخب الناشئين تخصص طويل الذي تنتظره مشاركة مرتقبة في بطولة العالم بإيطاليا في سبتمبر المقبل، وكذلك المنتخب الوطني كبار وناشئين بتخصص الرافا للمشاركة في بطولتي أفريقيا والعالم في نوفمبر المقبل».

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