السباحة يعيد تشكيل اتحاداته الفرعية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 24 يونيو 2019, 02:52 مساء
السباحة يعيد تشكيل اتحاداته الفرعية (إنترنت)

عقد الاتحاد الليبي للسباحة اجتماعًا مطولًا بطرابلس برئاسة رئيس الاتحاد عصمان القنين، ونائبه نوري الخبولي، وأمينه العام عبدالعظيم الجروشي، وأمين صندوقه مالك ساسي، ورئيس لجنة الحكام عادل إنذار، وعضوي الاتحاد يوسف عمران ونبيلة التاجوري، ناقش فيه جملة من المواضيع التي تهم اللعبة.

كما تم التطرق إلى الشروع في إعادة تشكيل الاتحادات الفرعية بالمناطق، والاستعداد للمشاركة في الألعاب الأفريقية بالمغرب في أغسطس المقبل.
يشار إلى أن اتحاد السباحة أصدر قرارًا منذ أشهر حل فيه جميع اتحاداته الفرعية بكافة المناطق.

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