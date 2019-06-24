الأولمبية الليبية تدعو إلى الاحترام

أصدرت الأولمبية الليبية، الأحد، بيانًا لمناسبة اليوم الأولمبي العالمي، دعت فيه إلى الاتحاد وراء القيم الأولمبية وتعزيز السلام والاندماج والاحترام، وتجسيد المثل الأولمبية وتسخير قوة الرياضة للمساعدة في خلق عالم أفضل.

وجثت «الأولمبية»، في بيانها، الاتحادات والأندية والمؤسسات الرياضية لضرورة التمسك بالميثاق الأولمبي وتطبيق اللوائح المنظمة للنشاط الرياضي من أجل تحقيق الأهداف السامية للرياضة، والنهوض بمستواها الفني، والعمل على توسيع قاعدة ممارسيها.

وفى ختام البيان دعت الأولمبية الليبية اتحاداتها الرياضية لتبني أنشطة للتوعية والتثقيف والتعريف بالألعاب الرياضية، ودعوة كل الناس لممارسة النشاط الرياضي.