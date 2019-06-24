بالصور: تحدي مصراتة بطل أفريقيا لـ«القدم المصغرة»

تحدي مصراتة بطل أفريقيا لـ«القدم المصغرة» (إنترنت)

أسدل الستار، الأحد، على النسخة الأولى لًنهائيات أفريقيا للأندية البطلة للقدم المصغرة بتتويج «تحدي مصراتة» بطلًا للقارة الأفريقية بعد فوزه في النهائي على «ترنجة» التونسي بثلاثة أهداف لهدفين خلال الفعاليات التي أُقيمت بتونس.



وفي ختام المباراة وبحضور نائب الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين الأفريقي والتونسي للقدم المصغرة، التونسي أشرف بن صالحة، ورئيس الاتحاد الليبي حسين الطويلب، ورئيس نادي «التحدي» الهادي العويب، تسلم «التحدي» كأس البطولة والميداليات الذهبية ونادي «ترنجة» المداليات الفضية، كما توج لاعب «التحدي» عمر القليب هدافًا للنهائيات برصيد 15 هدفًا.

«التحدي» المتوج باللقب حقق الفوز في مبارياته الخمس التي خاضها في الدور الأول، حيث فاز على الحمامات التونسي 6 / 3 وعلى «سودفاك» الجيبوتي 14/ 1 وعلى «هبيره» التونسي 4 / 2 وفي نصف النهائي أزاح «بجاية» الجزائري بركلات الترجيح 3 / 1 بعد انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل بأربعة أهداف لمثلها، وفي النهائي فاز على «ترنجة» التونسي 3 / 2.

يذكر أن النهائيات شهدت مشاركة ثماني فرق من ليبيا «التحدي» و«الجهاد»، ومن تونس «هبيره» و«الحمامات» و«ترنجة»، بالإضافة الى «سودفاك» الجيبوتي و«بجاية» الجزائري و«بريتوريا» الجنوب أفريقي.

تحدي مصراتة بطل أفريقيا لـ«القدم المصغرة» (إنترنت)

تحدي مصراتة بطل أفريقيا لـ«القدم المصغرة» (إنترنت)

تحدي مصراتة بطل أفريقيا لـ«القدم المصغرة» (إنترنت)

تحدي مصراتة بطل أفريقيا لـ«القدم المصغرة» (إنترنت)

تحدي مصراتة بطل أفريقيا لـ«القدم المصغرة» (إنترنت)