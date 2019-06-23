بالصور.. أطفال بنغازي يتألقون وإيطاليا تكرم «النجم الأزرق»

فريق «النجم الأزرق» بنغازي يرفع راية ليبيا في افتتاح بطولة ماتيرا العالمية

كرم عميد بلدية ماتيرا الإيطالية، فريق «النجم الأزرق» بنغازي بكأس ودرع خاص، عقب انتهاء مشاركته في بطولة ماتيرا العالمية للفئات السنية لكرة السلة.

وخاض فريق أبناء بنغازي «النجم الأزرق» سبع مباريات، فاز في أربعة منها وخسر ثلاثًا، في البطولة التي يشارك فيها 60 فريقًا من مختلف دول العالم.

وحرصت الجالية الليبية في إيطاليا، على الاحتفاء بناشئي بنغازي «النجم الأزرق»، بعد المستوى المتميز الذي قدمه طوال مشواره في البطولة، كما أن مردود لاعبيه الفني والسلوكي، حاز استحسان جماهير الجاليات الأخرى التي تابعت الدورة.

يترأس بعثة فريق «النجم الأزرق» الدكتور ياسين الفايدي، ونائبه عبدالحكيم حمودة، والمدرب الدولي صلاح الدين البركي



المدرب الليبي صلاح الدين البركي «يمين» أثناء تكريمه من رئيس بلدية ماتيرا