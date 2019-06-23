الدامجة يبدأ قائمة الـ40 بـ13 لاعبًا جديدًا استعدادا لتونس

جلال الدامجة (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت مصادر ل«بوابة الوسط»، أن المدير الفني للمنتخب الليبي الأول جلال الدامجة، وقع اختياره على 13 لاعبًا جديدًا ينوي ضمهم للقائمة الأولية التي سيخوض بها معسكرًا إعداديًا، ضمن تحضيراته لمواجهة تونس في تصفيات أفريقيا لنهائيات بطولة كأس الأمم للاعبين المحليين «الشان».

واللاعبون الذين سيضمهم الدامجة، هم: الشامخ القذافي وناجي درا وحسن الماتروز والشامخ العبيدي وأحمد التريكي ومحمد منديلا وخالد مجدي وأحمد الحداد ومحمد نشنوش وجواد رزق وأحمد عزاقة وعلي اشنينة.

يشار إلى أن الدامجة، وجهازه المعاون، الذي يضم أكرم الهمالي وسالم الجلالي ومدرب الحراس محمد البوسيفي، يخطط لتكوين قائمة أولية تضم 40 لاعبًا، قبل أن يقلصها إلى 22 لاعبًا سيخوض بهم المباراة.

