الاتحاد العربي يفجر مفاجأة تصدم النصر وتسعد الأهلي بنغازي

من تدريب سابق لفريق النصر (أرشيفية: الإنترنت)

اختار الاتحاد العربي لكرة القدم، فريق الأهلي بنغازي، للمشاركة في البطولة العربية للأندية البطلة «بطولة محمد الخامس» ممثلا وحيدا لكرة القدم الليبية، بصفته متصدرا للمجموعة الأولى في الدوري الذي لم ينتهِ حتى الآن.

ورفض الاتحاد العربي في رسالته التي وجهها لاتحاد الكرة، اليوم، «للنسخة الثانية على التوالي»، إضافة فريق آخر مع الأهلي بنغازي، بحجة أن عدد الأندية المستهدف للنسخة الثانية، اكتمل .

يشار إلى أن هناك أكثر من دولة يمثلها أكثر من فريق في البطولة>

من جهة أخرى، طالب رئيس نادي النصر في رسالة إلى اتحاد الكرة الليبي، بأحقيته في تمثيل ليبيا في بطولة الأندية العربية بصفته بطلل دوري الموسم الماضي.

