إقبال كبير على قفز حواجز الفروسية

قفز حواجز الفروسية (إنترنت)



قال مدرب فروسية قفز الحواجز بنادي المغرب العربي بطرابلس محمد شاكونة إن هناك اقبالا كبيرا على مزاولة هذه الرياضة في السنوات الأخيرة وهو ما يعكس ثقافة كبيرة لدى الأجيال الجديدة في ممارسة هذه الرياضة التي عمرها في ليبيا تتجاوز النصف قرن.

وأكد في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن هنآك إقبالا جيدا وخاصة من العنصر النسائي والأعمار الصغيرة من الشباب مؤكدا أن الخيول التي يتدربون عليها ليبية الإنتاج وهناك خيول أوروبية قادمة قريبا للنادي وأنه سعيد بهذا العدد المميز من المتدربين بالنادي والذي يعد أحد الأندية الخاصة وله حضوره في مشهد فروسية قفز الحواجز الليبية.