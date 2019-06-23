إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 23 يونيو 2019, 03:30 مساء
تشكيل الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام بطرابلس (إنترنت)

بحضور رئيس الاتحاد العام عادل القريو، والأمين العام أحمد سعيد، وأمين الصندوق عادل البيباص، وعضوية الاتحاد صلاح الجمل، تم منح الثقة وإعادة تشكيل الاتحاد الفرعي بطرابلس لبناء الأجسام.

ويتكون من إبراهم مادي رئيسًا وأبوبكر يونس القريتلي نائبًا وعبد الجبار علي الكامل الأمين العام، وبدر الدين حمزة بن سعيدان أمين الصندوق، وعضوية عبدالباسط بن حميد ووسام العكاري وعبدالحكيم الجامع.

وبعد انتهاء تشكيل الاتحاد الفرعي تمت مناقشة آليات العمل والبرنامج العام المعد من قبل الاتحاد العام لبناء الأجسام  للموسم الرياضي 2019.

تشكيل الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام بطرابلس (إنترنت)
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