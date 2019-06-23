مبارزو ليبيا جاهزون لأفريقية باماكو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 23 يونيو 2019, 03:20 مساء
مبارزو ليبيا جاهزون لأفريقية باماكو (إنترنت)

وصلت أمس السبت إلى العاصمة المالية باماكو بعثة ليبيا في البطوله الأفريقية للمبارزة للكبار التي ستنطلق اليوم الأحد بمالي وتتواصل لثلاثة أيام.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة الرياضيين: خالد أبوهديمة وعبدالسلام أبوجطيلة ومحمد الجبالي وأبوبكر القاضي، والمدرب الحكم الدولي إيهاب أبو شكيوة بجانب سراج الدين محمد التاجوري.

يشار إلى أن المبارزة الليبية سبق أن حققت نتائج طيبة في مشاركاتها الأفريقية السابقة، ومن بينها تتويج خالد أبوهديمة بذهبية أفريقيا التي جرت بجنوب أفريقيا، وأيضًا التتويج ببرونزية أفريقيا للشباب الجزائر في فبراير الماضي.

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