برونزية لليبيا في جودو الشرطة العربي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 23 يونيو 2019, 03:15 مساء
برونزية لليبيا في جودو الشرطة العربي (إنترنت)

اكتفت ليبيا بميدالية برونزية واحدة في بطولة جودو الشرطة العربية بالعراق أحرزها علي عمر النايلي في الوزن المفتوح للبطولة، بعد فوزه في الدور الأول على العراقي علي الزيدي، وخسارته في النصف نهائي أمام المتوج بالذهبية الجزائري أحمد جرادي، وفي المباراة الترتيبية فاز النايلي على السعودي راكان زيدان.

وفي وزن 66 حل الليبي عبدالعاطي أبوشاقور في الترتيب الثامن والأخير بعد خسارتين له أمام الكويتي فهد علي والعراقي أسامة الكاظم، وفي وزن 73 جاء الليبي أحمد شنيبة في الترتيب السابع والأخير بعد خسارتين له أمام الكويتي عيسى العلي والتونسي محمد الغزواني.

يذكر أن البطولة أشرف عليها الاتحاد العربي للشرطة، وشهدت مشاركة 60 لاعبًا من دول ليبيا ومصر والسعودية والعراق والأردن والكويت وتونس والجزائر وقطر.

برونزية لليبيا في جودو الشرطة العربي (إنترنت)
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