أداء مميز لناشئي ليبيا في أفريقية المضرب بالجزائر

أداء مميز لناشئي ليبيا في أفريقية المضرب (إنترنت)

أكد مدرب ناشئي ليبيا لكرة المضرب 14 عامًا، معتصم هلال، رضاه عن الروح القتالية والمستوى الجيد للاعبيه المشاركين في بطولة أفريقيا لكرة المضرب للناشئين التي تتواصل بالجزائر.

وأشار هلال إلى الفوز الذي تحقق على ثلاثة لاعبين من الجزائر وإلى نتائج المباريات الست التي جرت أمس الجمعة، وجاءت بفوز اللاعب إلياس إسكندر بمباراتين فاز في واحدة على الجزائري أمين سبيح بمجموعتين لصفر (6 / 4 ، 7 / 6) وخسر في الثانية أمام الجزائري إلياس بكرار صفر لمجموعتين (0 / 6 ، 2 / 6).

وهاشم الفزاني فاز بسهولة على الجزائري عبدالمالك عبدالحميد بمجموعتين لصفر (6 / 0 ، 6 / 0) وخسر الثانية أمام الجنوب أفريقي ليو بصفر لمجموعتين (2 / 6 ، 2 / 6)، كما لعب صفوان الزيادي مباراتين أيضًا فاز في واحدة على البتسواني سيلبو بمجموعتين لواحدة (3 / 6 ، 6 / 1 ، 12 / 10)، وخسر الثانية (6 / 4 ، 6 / 1).

وهناك اللاعب عبدالله الموهوب الذي واجه أمس السبت لاعبين من بتسوانا فاز في واحدة بمجموعتين لصفر (7 / 5 ، 6 / 1) وخسر في الثانية صفر لمجموعتين (4 / 6 ، 0 / 6).