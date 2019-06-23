التحدي يواجه بجاية الجزائري في نصف نهائي «أفريقية القدم المصغرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 23 يونيو 2019, 02:02 مساء
الموعد يتجدد اليوم الأحد في بطولة الأندية الأفريقية لكرة القدم المصغرة (إنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الأحد، في بطولة الأندية الأفريقية لكرة القدم المصغرة مع مباراتي الدور نصف النهائي.

المباراة الأولى تجمع ممثل ليبيا تحدي مصراتة، أول المجموعة الأولى، مع بجاية الجزائري ثاني المجموعة الثانية، والمباراة الثانية تجمع ترنجة التونسي أول الثانية مع الحمامات ثاني الأولى والفائزان سيلتقيان لتحديد المتوج بكأس البطولة.

يذكر أن التحدي تصدَّر مجموعته بالفوز على الحمامات التونسي 6/ 3 وعلى سدفاك الجيبوتي 14/ 1 وعلى هبيرة التونسي 4/ 2.

أما الجهاد، الممثل الثاني لليبيا، فغادر المنافسات مبكرًا بعد أن خسر النتيجة في مبارياته الثلاث التي خاضها في مجموعته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
«عدم الثقة» والإقصاء يجهضان مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
«الوسط» تحاور الملاكم مالك الزناد من بريطانيا
رياضة محلية
الجبير: السعودية تسعى للجمع بين فائز السراج والمشير حفتر
ليبيا
وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019
ثقافة وفن
تعرف على النائب الجديد للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
الحرب التجارية تضاعف متاعب الاقتصاد الليبي في 2019
ليبيا
البرلمان الأوروبي يدعو فرنسا وإيطاليا «للعمل سوياً» لإخراج ليبيا من الوضع الراهن
ليبيا
سلامة يودع نائبته ويرحب بخليفتها يعقوب الحلو
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019