التحدي يواجه بجاية الجزائري في نصف نهائي «أفريقية القدم المصغرة»

الموعد يتجدد اليوم الأحد في بطولة الأندية الأفريقية لكرة القدم المصغرة (إنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الأحد، في بطولة الأندية الأفريقية لكرة القدم المصغرة مع مباراتي الدور نصف النهائي.

المباراة الأولى تجمع ممثل ليبيا تحدي مصراتة، أول المجموعة الأولى، مع بجاية الجزائري ثاني المجموعة الثانية، والمباراة الثانية تجمع ترنجة التونسي أول الثانية مع الحمامات ثاني الأولى والفائزان سيلتقيان لتحديد المتوج بكأس البطولة.

يذكر أن التحدي تصدَّر مجموعته بالفوز على الحمامات التونسي 6/ 3 وعلى سدفاك الجيبوتي 14/ 1 وعلى هبيرة التونسي 4/ 2.

أما الجهاد، الممثل الثاني لليبيا، فغادر المنافسات مبكرًا بعد أن خسر النتيجة في مبارياته الثلاث التي خاضها في مجموعته.