سرتيه ضمن كوكبة المتصدرين لشطرنجية المنستير

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 23 يونيو 2019, 12:31 مساء
الليبي عمر سرتيه يحقق نتائج جيدة (إنترنت)

واصل الليبي عمر سرتيه تحقيق نتائجه الجيدة في بطولة المنستير الدولية 16 عامًا للشطرنج بـ 4.5 بعد أن حقق الفوز في أربع جولات وتعادل في واحدة.

وتقام اليوم، الأحد، الجولة السادسة، حيث يواجه سرتيه منافسه محمد زواري من تونس، وكلاهما بـ 4.5 نقطة في رصيده وستكون أيضًا مواجهة بين الليبيين الطيب قشاش وعبدالستارالكللي وكليهما بأربع نقاط في رصيده.

وفي بطولة الكبار جاء أفضل ترتيب للاعبين الليبيين عبدالله الفيتوري 12 بأربع نقاط وحاتم أبومنجل 3.5 نقطة وهاشم النعمي 3 نقاط ورامي الطاهر 3 نقاط وجمال دربوك نقطتين.

يشار إلى أن البطولة تشهد مشاركة 207 لاعبين بواقع 124 كبارًا و83 ناشئًا من دول ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

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