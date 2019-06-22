التحدي جاهز للتأهل الذهبي في أفريقية القدم المصغرة

فريق تحدي مصراتة يخوض مباراتين في بطولة أفريقيا للقدم المصغرة (الإنترنت)

يخوض فريق تحدي مصراتة اليوم السبت مباراتين في بطولة أفريقيا للقدم المصغرة ويتبارى في الأولى مع سيدفك الجيبوتي والثانية مع هبيرة التونسي مستضيف البطولة.

التحدي باتت حظوظه وافرة للتأهل إلى الدور الرباعي أو المربع الذهبي كونه في صدارة المجموعة الأولى بثلاث نقاط وبفارق هدف عن أقرب ملاحقيه هبيرة التونسي.

كما سيواجه الجهاد الليبي اليوم السبت بجاية الجزائري في مباراته الثالثة والأخيرة في الدور الأول للبطولة وحظوظ الجهاد تبدو ضعيفة في التأهل لفقدانه النتيجة في مباراتي الأمس الجمعة.

جاء الترتيب المؤقت بالمجموعتين ليشهد في المجموعة الأولى تصدر تحدي مصراتة بثلاث نقاط بالإضافة إلى 4 أهداف وأقرب الملاحقين هبيرة التونسي بثلاث نقاط و3 أهداف ومن خلفهما سيدفك الجيبوتي والحمامات التونسي بدون نقاط.

والمجموعة الثانية ترنجه التونسي بست نقاط وثانيا بجاية الجزائري بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن بريتوريا الجنوب أفريقي ورابعا الجهاد الليبي بدون نقاط.