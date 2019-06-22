التحدي جاهز للتأهل الذهبي في أفريقية القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 22 يونيو 2019, 12:02 مساء
فريق تحدي مصراتة يخوض مباراتين في بطولة أفريقيا للقدم المصغرة (الإنترنت)

يخوض فريق تحدي مصراتة اليوم السبت مباراتين في بطولة أفريقيا للقدم المصغرة ويتبارى في الأولى مع سيدفك الجيبوتي والثانية مع هبيرة التونسي مستضيف البطولة.

التحدي باتت حظوظه وافرة للتأهل إلى الدور الرباعي أو المربع الذهبي كونه في صدارة المجموعة الأولى بثلاث نقاط وبفارق هدف عن أقرب ملاحقيه هبيرة التونسي.

كما سيواجه الجهاد الليبي اليوم السبت بجاية الجزائري في مباراته الثالثة والأخيرة في الدور الأول للبطولة وحظوظ الجهاد تبدو ضعيفة في التأهل لفقدانه النتيجة في مباراتي الأمس الجمعة.

جاء الترتيب المؤقت بالمجموعتين ليشهد في المجموعة الأولى تصدر تحدي مصراتة بثلاث نقاط بالإضافة إلى 4 أهداف وأقرب الملاحقين هبيرة التونسي بثلاث نقاط و3 أهداف ومن خلفهما سيدفك الجيبوتي والحمامات التونسي بدون نقاط.

والمجموعة الثانية ترنجه التونسي بست نقاط وثانيا بجاية الجزائري بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن بريتوريا الجنوب أفريقي ورابعا الجهاد الليبي بدون نقاط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلامة يودع نائبته ويرحب بخليفتها يعقوب الحلو
ليبيا
تنطلق اليوم.. 4 حقائق تميز كأس الأمم الأفريقية عن نسخها السابقة
رياضة عالمية
الشواطئ المفتوحة تهدد حياة الليبيين في مصايف بنغازي
ليبيا
جريدة «الوسط»: «حوار الطرشان» يجهض مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
نيويورك تايمز: ترامب وافق على شن ضربات على إيران ثم تراجع
دولى
ثمنها 123 مليون دولار.. تعرف على طائرة التجسس الأميركية التي أسقطتها إيران
عربى
الخارجية الأميركية: ميليشيات ليبية مسلحة تُجند أطفالا بالقوة في صفوفها
ليبيا
السفير الأميركي المرشح: مهمتي الرئيسية وقف إطلاق النار في طرابلس ودعم استئناف ...
ليبيا
في العدد187: «حوار الطرشان» يجهض مبادرات حل الأزمة و«الدوامات» تهدد مصايف بنغازي
ليبيا
ارتفاع أسعار النفط بعد إسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة
اقتصاد
الاتحاد الإفريقي يتراجع عن عقد مؤتمر للمصالحة حول ليبيا في يوليو المقبل
ليبيا
إحالة ساركوزي إلى المحاكمة بتهم فساد تتعلق بقضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية في...
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شكل النوم يساعد في تشخيص الزهايمر مبكرًا