4 ظواهر تغيب «الفرسان» عن أمم أفريقيا 32

لفطة من المباراة الفاصلة للمنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره الجنوب أفريقي خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، (الإنترنت: أرشيفية)

تترقب جماهير الكرة الليبية البطولة الأفريقية للأمم رقم (32) في مصر، دون مشاركة «فرسان المتوسط»، بعد خسارة المباراة الفاصلة في ختام التصفيات أمام جنوب أفريقيا، وسط تخبط شديد على الصعيدين الفني والإداري بات يحاصر كرة القدم الليبية، ويعد الإخفاق الأفريقي للمنتخب الوطني في محطته الأخيرة أمام منتخب جنوب أفريقيا حكاية قديمة جديدة أصبحت تتجدد مع كل تصفيات ومنافسات، بدأت ملامحها هذا الموسم مبكرا، فكان الحصاد وجاءت المحصلة على قدر الخيبات التي صاحبت المرحلة الماضية، فبوادر الإخفاق بدأت منذ إخفاق ممثلي الكرة المحلية الأربعة، الأهلي طرابلس والاتحاد والنصر والأهلي بنغازي، وخروجهم السريع والمبكر على صعيد بطولتي الأندية الأفريقية، وهي الفرق الأربعة التي تمثل غالبية لاعبي المنتخب، وهي الفرق التي خاضت المنافسة الأفريقية ودخلت المعترك الأفريقي قبل انطلاق الموسم الحالي الذي ساهمت الأندية في تعثره وتعطيله، حيث انطلق متأخرا خلال شهر ديسمبر بدلا عن موعده المبرمج مسبقا وهو شهر سبتمبر، لتتلخص أهم أربعة عوامل وراء إخفاق الكرة الليبية الأخير.

1- الفوضى والتخبط

استمرت بوادر الإخفاق بتجاوز الأندية وتدخلها في سياسة اتحاد الكرة، حيث فرضت أن يكون الهبوط لفريقين من كل مجموعة بدلا عن ثلاثة فرق من كل مجموعة، في موسم وصل فيه عدد الفرق المتبارية إلى 24 فريقا، وهو رقم قياسي وكبير ولا يلبي الطموحات ولا يساهم في تطور المستوى الفني، وساهم التخبط طوال المرحلة الماضية في وصوله إلى هذا العدد المخيف، ليس هذا فحسب فاستمرار خوض المنتخب جميع مبارياته خارج ملعبه وبعيدا عن جماهيره منذ سنوات وتأخر جهود رفع الحظر أيضا سبب من أسباب الإخفاق، إلى جانب التغيير المستمر في مدربي المنتخب الذي وصل إلى ستة مدربين قادوا الفريق خلال مرحلة التصفيات، ويبدو أن عدوى إقالة المدربين التي بدأت من فرق الأندية خلال موسم الكرة الحالي ألقى بظلاله وانتقلت عدوى الإقالات إلى المنتخب.

حالة من الفوضى والتخبط والعمل الارتجالي العشوائي كان حصادها متوقعا وهو الإخفاق الأفريقي، وإذا ما استمر هذا العبث فإنه لا نجاح يلوح في الأفق على المدى القريب حتى خلال التصفيات المقبلة وما بعدها، فمن غير المنطقي أن يتم تشخيص الإخفاقات ونلخصها في مباراة واحدة من 90 دقيقة، فالإخفاق في كرة القدم ليس بالعيب، فهناك الكثير من المنتخبات العربية والأفريقية تذوقت مرارة الإخفاق لكنها جعلت من إخفاقاتها نقطة تحول وانطلاق، ورسمت خارطة طريقها وحددت الأهداف ثم نهضت من كبوتها واستعادت نجاحاتها، ولنا في إخفاق منتخب تونس حين استضاف بطولة أفريقيا العام 1994 خير مثال، حيث احتشدت والتفت الجماهير التونسية حول منتخبها لمساندته لنيل اللقب الأفريقي الأول في تاريخها، لكنها تعثرت وخرجت بخيبة أمل على ملعبها وأمام جماهيرها من الدور الأول، لكنها تداركت الأمر وشخصت الأسباب وقدمت الوصفة والعلاج واستعانت بخبرات وحولت النجاح في كرة القدم إلى مشروع وطني تشارك فيه كافة مؤسسات الدولة واستطاعت أن تصحح المسار وتضع خارطة لطريقها حتى وصلت لمونديال كأس العالم 1998 بعد غياب طويل دام 20 عاما منذ ملحمة الأرجنتين العام 1978 ثم توجت باللقب الأفريقي «كان 2004»، على ملعبها وأمام جماهيرها.

كذلك المنتخب المصري الذي غاب عن نهائيات «كان» منذ تتويجاته الأفريقية الثلاثة المتتالية بقيادة المعلم حسن شحاتة، حيث طال إخفاق المنتخب المصري الذي كان أبرز الغائبين عن نهائيات «كان» في ثلاث نسخ متتالية لكن المسؤولين على الكرة المصرية تداركوا الأمر واستعادوا بريق المنتخب المصري الذي سجل عودة لنهائيات كأس العالم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر بعد غياب طويل منذ ظهوره العام 1990 في مونديال إيطاليا، وهناك نماذج وتجارب أخرى مهمة تستحق أن نلتفت إليها ونوليها الاهتمام ونتوقف عندها، منها تجربة منتخب مدغشقر المغمور الذي سجل ظهوره لأول مرة في نهائيات الكان «مصر 2019»، بفضل الصبر والتخطيط السليم حتى بدأت النقلة الكروية منذ تولى رئيس الـ«كاف» الحالي أحمد أحمد رئاسة اتحاد الكرة بمدغشقر العام 2003 ثم أصبح وزيرا للرياضة، وبفضل العمل والاستعانة بالخبرات والمدرسة التدريبية الفرنسية تحقق النجاح والمراد ووصلت للهدف الذي رسمته وهي «كان مصر 2019».

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أيضا التجربة الموريتانية تستحق التقدير والاحترام، وهي التي لم يكن لها يوما حضور على الواجهة الأفريقية، حيث استطاعت بفضل الشخصية الأبرز في القارة السيد أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني الحائز جائزة أفضل شخصية في القارة، الذي تعاقد مع المدرب الفرنسي مارتينيز، ومنحه الوقت الكافي وكامل الصلاحيات، وبالتخطيط والصبر وصلت لنهائيات الـ«شان» النسخة الماضية ثم التأهل لأول مرة لـ«كان مصر 2019».

2 - تجميد الدوري

تعيش كرة القدم الليبية حالة من الجمود في دوري مجهول الهوية حتى الآن، رغم تحديد موعد لعودته في الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، دون أي بارقة أمل في الأفق، رغم أنه الموعد المحدد من اتحاد الكرة ومن لجنة المسابقات، خصوصا أن جميع المعطيات لا تقول إن هناك دوري سينطلق في هذا التاريخ، وكل اللاعبين المحليين نشطوا في الدوريات الشعبية خلال أيام شهر رمضان، وهذا في حد ذاته أمر مستغرب من لاعبين صرفت الأندية عليهم مبالغ طائلة ويلعبون في دوريات الشوارع، في غياب الإدارات الحكيمة وفي غياب الرادع القانوني للاعبين.

الأهم أنه لا يوجد أي ناد من أندية الممتاز باشر تدريباته، رغم قصر المدة المتبقية للموعد المحدد.. فكيف سيكون القرار المرتقب من لجنة المسابقات الغائبة هي الأخرى عن الساحة في ظل الأحداث الجارية؟ وأين اتحاد الكرة مما يحدث الآن؟ وما سوف يحدث مستقبلا؟ وما الإجراءات التي سيتم اتخاذها في ظل هذه الظروف المجتمعة؟ هل سيكون هناك دوري أم تجميد هذا الموسم أم أن هناك حلا آخر يحفظ للجميع حقوقهم سواء الأندية أو الاتحاد، ومن يعوض المصاريف الباهظة التي دفعتها الأندية في جميع منافسات الدرجات الأولى والثانية والثالثة والممتاز والكأس؟ وكيف سيتم اختيار عناصر المنتخب الوطني بعد أن تم تكليف المدرب الوطني جلال الدامجة مرة أخرى لتدريبه؟ هل سيذهب المدرب إلى دوريات الشوارع الرمضانية أم الاكتفاء بالعناصر القديمة المختارة والتي لم تحقق أي إنجاز رغم المصاريف والمعسكرات وخروجها من جميع التصفيات «كأس العالم والأمم الأفريقية» والفرق الليبية التي خرجت من الأدوار الأولى.. كيف ستكون هناك فرق ومنتخبات في ظل هذه الظروف ولدينا مشاركات قارية للمنتخب الوطني لكرة القدم الأول وأمامه التزامات دولية قادمة من أهمها تصفيات أمم أفريقيا للمحليين 2020 والتصفيات في شهر نوفمبر المقبل والنهائيات في إثيوبيا وتصفيات كأس العالم لكرة القدم2022 التي ستنطلق مع بداية العام المقبل ومشاركة المنتخب الليبي أيضا في بطولة المنتخبات العربية وتصفيات الشان وكذلك المنتخب الأولمبي الذي لديه استحقاق هو الآخر.. كل هذه الاستحقاقات كيف ستكون في ظل هذه الوضعية السائدة حاليا.

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3- غياب التخطيط

الدامجة قد يواجه خطر عدم التجانس بين اللاعبين وسط غياب استراتيجية واضحة للفرق الليبية التي ستشارك في رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي وكأس الأندية العربية، وكيف سيكون الاختيار في ظل هذا الركود الكروي؟ وكيف سيكون رأي اتحاد الكرة في هذا المطلب الذي لن يرضي الأندية في عملية الاختيار؟ وحسب المعلومات فإن ليبيا ستشارك بفريق في رابطة الأندية الأفريقية وفريق في كأس الاتحاد الأفريقي وفريق أو اثنين في كأس الأندية العربية، في الوقت نفسه اختتم الدوري الليبي مرحلة الذهاب في المجموعة الأولى ولم يختتم مرحلة الذهاب في المجموعة الثانية وهناك فرق في المقدمة وفرق في المنطقة الدافئة وفرق في مصيدة الهبوط.. كيف سيتم التعامل مع هذه الوضعية في حالة عدم انطلاق الدوري وهناك فرق في الدرجة الأولى تريد الصعود للممتاز ومن الدرجة الثانية إلى الأولى ومن الثالثة إلى الثانية فكل الدوريات العربية والعالمية والأفريقية اختتمت بنجاح، بينما في ليبيا ينتظر الجميع المجهول وسط متابعة المحترفين في الخارج فقط، التي حققت بدورها إنجازات آخرها مع مؤيد اللافي المحترف في صفوف اتحاد العاصمة، حيث توج ببطولة الدوري الجزائري وقدم مستويات جيدة، حيث كان له الفضل في الفوز على قسنطينة في ملعب قسنطينة 3-1، واللافي هو من مرر كرة الهدفين الأول والثاني لاتحاد العاصمة الجزائري، كما تقول إحصائية مؤيد اللافي بعد انتهاء الدوري الجزائري إنه لعب 13 مباراة وصنع 5 أهداف وسجل 5، أيضا فاز محمد صوله مع المحرق البحريني ببطولة كأس النخبة البحريني، فضلا عن كونه هداف الفريق، وقدم موسما جيدا مع المحرق كما توج زكريا الهريش مع سوسيشكا ببطولة الدوري الممتاز في منتنغرو، وينتظر الجميع حمدو الهوني في دوري الأبطال بعد قرار إعادة النهائي أمام الوداد البيضاوي المغربي وكذلك سند الورفلي في الرجاء البيضاوي والمستوى المميز الذي يقدمه في انتظار التتويج هو الآخر وأحمد بن علي الذي حصل في آخر استفتاء لناديه عل لقب أنه أحسن لاعب في فريقة، وكذلك محمد منير في الدوري الأميركي وإسماعيل التاجوري.



4- رقابة الـ«فيفا»

تمسكت الأندية بطلبها بعقد الاجتماع غير العادي لعمومية الاتحاد الليبي لكرة القدم، في وقت سابق وهي: «الأهلي طرابلس» و«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» و«الشموع» و«الأهلي المصراتي» و«الفداء» و«الظهرة» و«الفالوجا» و«السويحلي» و«الاتحاد المصراتي» و«الوحدة» و«التصدي» و«رفيق» و«القلعة» و«المجاهد» و«زناتة» و«الخمس» و«الريف» و«اتحاد الشرطة» و«المحلة» و«الأمل» و«المجد»، حيث يتزايد يوميا عدد الأندية المطالبة بعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم في رسائل رسمية موجهة لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني، وأجمعت الأندية على نفس النقاط بعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، على خلفية تدني مستوى عمل لجان الاتحاد، فضلا عن إخفاقات المنتخبات الوطنية، وأعلنت أندية «المدينة» و«المجد» و«اتحاد الشرطة» و«الجمارك» و«الوحدة» دعوتها لاجتماع الجمعية العمومية في أقرب وقت ممكن.

في الوقت نفسه كشفت مرة أخرى أزمة اتحاد الكرة الأخيرة، التي استمرت طيلة أكثر من ثلاثة أشهر، عمق الأزمة التي يشهدها الوسط الرياضي وغياب مفهوم الشراكة بين كل أطيافه، فرئيس اتحاد الكرة السابق جمال الجعفري وقع في ذات الأخطاء عندما انفرد بالقرار وخالف النظام الأساسي باختراقه أكثر من مرة، فوقع في مواجهة مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومع الأندية التي تنادت لإسقاطه، في الوقت الذي طالب فيه الاتحاد الدولي (فيفا) بضرورة اختيار مجلس جديد لإدارة اتحاد الكرة خلال 90 يوما، ليمر الوقت قبل حساب الـ«فيفا».

ويبدو أنه وبعد مغادرة رئيس الاتحاد المشهد الرياضي بعد إزاحته في اجتماع المرج بسحب الثقة عنه من قبل 82 ناديا، تكرر المشهد مع رئيس الاتحاد الحالي عبد الحكيم الشلماني وأعضائه بنفس السيناريو، ففى أول اختبار لهم قاموا بإخفاء رسالة «فيفا»، التي وصلت وزكت اجتماع المرج وفيها تفاصيل أخرى تتعارض، فيما يبدو، مع أحلامهم ومصالحهم، حيث لم تنشر للرأي العام الرياضي تفاصيل الرسالة، وربما لأول مرة في تاريخ الكرة الليبية يحدث هذا المشهد الكروي المعقد، حيث لا حديث في الوسط الرياضي منذ أربعة أشهر إلا عن أزمة اتحاد الكرة مع الأندية المقاطعة له، حتى وصل الأمر لسحب الثقة من رئيس الاتحاد جمال الجعفري، الذي أزاحه موقتا عن المشهد الرياضي مجلس إدارته حتى انعقاد موعد الجمعية العمومية في مدينة المرج 20 ديسمبر التي إما أن تسحب الثقة نهائيا أو يتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد أن طلب ذلك رئيس اتحاد الكرة في رسالة موجهة منه لـ«فيفا».